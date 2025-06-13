На сесії міської ради внесено зміни до бюджету Тернопільської громади на 2025 рік

На черговому засіданні сесії Тернопільської міської ради прийнято рішення про внесення змін до бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2025 рік.

Відповідно до рішення, збільшується дохідна та видаткова частина бюджету за рахунок субвенцій на суму 30 970,1 тис.грн, а саме:

– субвенції на відшкодування енергоносіїв ВПО – 465,1 тис.грн.

– субвенції з державного бюджету з виплати грошової компенсації для отримання жилих приміщень для осіб пільгових категорій (учасники УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни) – 30 505,0 тис.грн.

Також спрямовуються вільні залишки коштів в сумі 4 158,4 тис.грн міській раді на реалізацію програми «Обороноздатність».

Окрім того, проводиться перерозподіл бюджетних асигнувань між розпорядниками коштів в сумі 18 140,1 тис.грн і відповідно спрямовуються:

– міській раді у сумі 10 425,0тис.грн, у т.ч. на реалізацію Програми «Обороноздатність» – 10 000,0тис.грн;

– управлінню освіти і науки – 4 645,5тис.грн., що спрямовується Галицькому коледжу на умовах співфінансування на модернізацію майстерень;

– УЖКГ та екології – 1 500,0 тис.грн на поховання загиблих військових в бойових діях;

– управлінню культури і мистецтва – 750,0тис.грн, у т.ч. на аварійний ремонт даху музичної школи №2 – 300,0тис.грн, облаштування пандусу музичної школи №2 – 350,0тис. грн тощо

– відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення – 789,6 тис.грн на облаштування водовідведення у дитячій лікарні.

Проводиться перерозподіл бюджетних асигнувань в межах розпорядника бюджетних коштів, а саме :

– По управлінню розвитку спорту та фізичної культури в сумі 840,0 тис.грн., що спрямовуються на поточні ремонти спортивних майданчиків – 640,0тис.грн. та бетонних покритів скейт – парку- 200,0тис.грн;

– По управлінню освіти і науки в сумі 520,0тис.грн та відповідно на придбання котлів опалення для гуртожитків у закладах професійно-технічної освіти;

– По відділу охорони здоров`я та медичного забезпечення в сумі 1550,8тис.грн, які у т.ч. спрямовуються на облаштування реєстратури та на придбання обладнання;

– По фінансовому управлінню з в сумі 8 409,8тис.грн, які у тому числі спрямовуються на резервний фонд – 8 204,8 тис.грн.

Загалом, даним рішенням на Програму «Обороноздатність» додатково спрямовують 14,2 млн грн.