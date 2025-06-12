У Бережанах на Тернопільщині відкрили поліцейську станцію

У місті Бережани Тернопільського району розпочала роботу нова поліцейська станція. До виконання службових обов’язків приступили двоє поліцейських офіцерів громади, які пройшли навчання за міжнародними стандартами.

За словами начальника відділу поліції №1 м. Бережани Сергія Горяного, відкриття осередку безпеки — це спільний результат співпраці поліції та громади, яка підтримала безпекову ініціативу.

«Це важлива подія як для міста, так і для колективу Бережанської поліції. Працівники, які нестимуть службу на поліцейській станції, забезпечені необхідними матеріально-технічними засобами для роботи. Місцеві жителі зможуть отримати якісні поліцейські послуги», — зазначив Сергій Горяний.

Поліцейські офіцери громади — капітан поліції Анатолій Ковальчук та лейтенант поліції Артем Гільовський — раніше працювали тут дільничними, добре знають місцеве населення та орієнтуються в його потребах. Для оперативного реагування на звернення жителів громади, а це майже 11 тисяч осіб, шерифи забезпечені службовим автомобілем.

Відкриття поліцейської станції — важливий крок до підвищення рівня безпеки в громаді, вважає міський голова Бережан Ростислав Бортник.

«Безпека громади — це безпека України. Це надзвичайно важлива ініціатива. Ми прагнемо, щоб жителі громади своєчасно отримували допомогу від правоохоронців і почувалися захищеними», — зауважив міський голова.

Реалізація безпекового проєкту в області триває. Незабаром ще одну поліцейську станцію відкриють у Чортківському районі.