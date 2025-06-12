Сергій Надал передав 20 генераторів для потреб військових на майже пів мільйона гривень

Тернопільська міська рада продовжує підтримувати українських захисників, забезпечуючи їх необхідним обладнанням і технікою, що допомагає як у побуті, так і при виконанні бойових завдань.

Сьогодні, 12 червня, міський голова Тернополя Сергій Надал передав 71-ій окремій єгерській бригаді 20 генераторів Hyundai HHY 4050Si на загальну вартість 480 600 гривень.

«Від нашого міста передаємо 20 генераторів, які допоможуть нашим військовим ефективніше виконувати бойові завдання. Нехай добре служать, – зазначив Сергій Надал. – Дякую всім платникам податків, саме завдяки вам ми маємо можливість закуповувати й передавати техніку для наших військових. Разом наближаємо перемогу».

Це обладнання було придбане в рамках програми «Обороноздатність» відповідно до запитів командирів військових частин. Генератори покращать умови перебування військових у польових умовах та забезпечать безперебійну роботу необхідного обладнання.