Родини Героїв отримають квитки на концерт Максима Бородіна у Тернополі

13 червня о 19.00 в Палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса відбудеться концерт талановитого і харизматичного співка Максима Бородіна.

Цей захід зможуть безкоштовно відвідати родини загиблих Героїв. Зокрема, управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР спільно з управлінням культури та мистецтв ТМР передадуть родинам захисників 152 квитків на концерт.

Нагадаємо, що Тернопільська міська рада активно реалізує програми підтримки сімей загиблих Героїв. Зокрема, діють програми «Родини Героїв» та «Діти Героїв». Ці ініціативи спрямовані на надання підтримки родинам загиблих та зниклих безвісти ветеранів війни, а також дітям, чиї батьки стали захисниками України. Крім того, діти цих родин мають можливість брати участь у різноманітних культурних заходах, що сприяють їхньому емоційному розвитку та створюють моменти радості в цей складний час.