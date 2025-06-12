Поліцейські оголосили підозру жителю Заліщицької громади за збут наркотиків

Оперативники карного розшуку спільно зі слідчими відділення поліції №3 м. Заліщики викрили протиправну діяльність 28-річного жителя Заліщицької громади.

У ході досудового розслідування було встановлено, що чоловік займався збутом марихуани. Крім того, він надавав своїм «клієнтам» приміщення у власній квартирі для вживання наркотиків.

Фігурант вже неодноразово був засуджений за майнові злочини та правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили у нього обладнання для вживання наркотичних речовин та канабіс.

Слідчі поліції повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів) та ч. 1 та ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Триває досудове розслідування.