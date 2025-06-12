Оперативники поліції викрили магазинного крадія: викрав відеокарту за 37 тисяч гривень

Тернопільські правоохоронці встановили особу зловмисника, причетного до крадіжки з магазину на вулиці Торговиця. Повідомлення про майновий злочин надійшло на спецлінію 102 від представника торговельного закладу.

За словами заявника, невідомий чоловік викрав з магазину відеокарту вартістю понад 37 000 гривень. Зловмисник скористався моментом, коли за ним ніхто не спостерігав, та викрав техніку з прилавка.

Провівши оперативно-розшукові заходи, працівники кримінальної поліції встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 56-річний житель обласного центру, який раніше вже неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських за вчинення аналогічних правопорушень.

За цим фактом слідчі Тернопільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Окрім цього, правоохоронці перевіряють його на причетність до інших крадіжок, скоєних на території міста.