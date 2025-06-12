На Тернопільщині нетверезий водій намагався підкупити поліцейських – йому загрожує до чотирьох років ув’язнення

Під час патрулювання території обслуговування працівники ГРПП відділення поліції №4 (м. Заліщики) зупинили мопед в одному з сіл Товстенської громади. Транспортний засіб рухався з порушенням правил дорожнього руху – без державного номерного знака.

За кермом перебував 64-річний місцевий мешканець. Під час перевірки правоохоронці встановили, що чоловік не має посвідчення водія відповідної категорії. Крім того, у нього були явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак від проходження медичного огляду він відмовився.

У ході складання адміністративних матеріалів водій спробував уникнути відповідальності – запропонував інспекторам неправомірну вигоду в розмірі 200 доларів США кожному. Поліцейські одразу попередили порушника, що їхні дії фіксуються на нагрудну камеру, та викликали на місце слідчо-оперативну групу поліції.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Окрім цього, на фігуранта складено низку адміністративних протоколів за ч. ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння), ч. 1 ст. 121-3 (порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів), а також ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) Кодексу України про адміністративні правопорушення.