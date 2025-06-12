21 червня у Тернополі відбудеться спортивний захід «Олімпійський день – 2025»

21 червня у парку ім. Тараса Шевченка відбудеться спортивно-розважальний захід – «Олімпійський день – 2025. Передай вогонь перемоги». Подія сприятиме популяризації спорту, здорового способу життя та стане чудовою нагодою для нових знайомств і приємного активного відпочинку.

У програмі заходу безліч цікавих активностей для учасників усіх вікових категорій:

символічний легкоатлетичний пробіг;

турнір з пляжного волейболу серед аматорських команд (16+);

майстер-класи з петанку, боксу, брейку, армспорту та панкратіону;

турніри з баскетболу 3х3, з катання на роликових ковзанах та скейтах;

настільний теніс, стрільба з лука, волейбол сидячи;

різноманітні конкурси та завдання.

Час початку:

реєстрація на пробіг: 9:00–9:45 год;

старт пробігу: 10:00 год;

майстер-класи розпочинаються з 11:30 год.

Це чудова можливість для жителів та гостей міста провести день активно, весело та з користю для здоров’я.

Реєстрація на легкоатлетичний пробіг за посиланням або gr-cod.

Реєстрація на турнір з пляжного волейболу за посиланням або gr-cod.