Тернопільська міська рада передасть обладнання на суму понад 3,3 млн грн

Тернопільська міська рада продовжує підтримувати Збройні сили України та правоохоронні органи, забезпечуючи їх необхідними засобами для ефективного виконання службових обов’язків.

Зокрема, виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення про безоплатну передачу сучасного технічного обладнання на потреби захисників. Загальна сума переданого становить 3 308 747, 50 грн.

Йдеться про супутникові модеми Starlink та квадрокоптери. Це обладнання забезпечить надійний супутниковий інтернет-зв’язок у польових умовах, що є критично важливим для ефективної координації та управління підрозділами, а також допоможе в проведенні розвідки, спостереженні за позиціями противника та виконанні тактичних завдань відповідно.

Що саме передається:

3 супутникові модеми Starlink Gen3 (Rev 4) Standard kit (Roam) на загальну суму 48 637,50 грн;

9 квадрокоптерів DJI Mavic 3Т на загальну суму 2 230 500 грн;

3 квадрокоптери AUTEL EVO MAX 4N на загальну суму 1 034 610 грн.

Ознайомитися із Реєстром переданої допомоги можна за посиланням.