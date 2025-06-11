Ще 13 військовослужбовців з Тернополя отримають одноразову допомогу на лікування та реабілітацію

У Тернополі продовжують підтримувати захисників, які потребують медичної допомоги після поранень. На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради Тернополя ухвалено рішення про надання одноразової матеріальної допомоги ще 13 військовослужбовцямз Тернополя на лікування та реабілітацію.

Згідно із документом кожен захисник отримає по 15 000 гривень, а загальна сума виплат становить 195 000 грн. Від початку 2025 року таку фінансову підтримку вже отримали 249 військовослужбовців, а у 2024 році виплати були надані 295 захисникам.

Нагадаємо, у Тернопільській громаді розширили перелік військовослужбовців, які можуть отримати одноразову грошову допомогу на лікування або реабілітацію. Зокрема, таку підтримку тепер зможуть отримати й ті, хто отримав поранення (контузії, травми, каліцтва) або захворювання, пов’язані із захистом Батьківщини, виконанням обов’язків військової служби чи проходженням військової служби до початку повномасштабного вторгнення.

Подати документи на отримання допомоги можна у відділі звернень Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6 (1 поверх) у робочі дні.

Додамо, за додатковою інформацією та у разі виникнення питань звертайтесь у відділ по роботі з ветеранами війни та іншими пільговими категоріями управління соціальної політики Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8, тел. (067)395-88-62.