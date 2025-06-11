Пожежа у Тернополі: слідчі поліції підозрюють чоловіка в умисному вбивстві матері

Про вибух та пожежу на четвертому поверсі багатоквартирного будинку, що на вулиці Максима Кривоноса, 9 червня близько 19:00 на спецлінію поліції повідомили сусіди. На місце події виїжджали пожежники, слідчо-оперативна група поліції та бригади екстреної медичної допомоги.

Рятувальники ліквідували полум’я і з квартири винесли бездиханне тіло жінки 1966 року народження та обгорілого, але живого її сина-палія. Останнього з важкими травмами доправили до лікарні.

У ході слідства стало відомо, що фігурант неодноразово погрожував матері розправою та притягувався до відповідальності за домашнє насильство.

Зі слів сестри загиблої, у день нещастя племінник був у стані сп’яніння та погрожував спалити матір. З квартири жінку не випускав. Телефоном родичці загибла встигла сказати, що син приніс легкозаймисту суміш та розлив її. Після цього дзвінок обірвався. Сестра одразу виїхала на місце події, але квартира вже горіла.

Слідчі затримали 37-річного тернополянина відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому уже оголосили підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2. ст. 115 (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові може загрожувати довічне ув’язнення. Триває слідство.