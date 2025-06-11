Поліцейські Тернопільщини взяли участь у діалоговій платформі про коректну комунікацію з особами з інвалідністю

У час війни, коли тисячі українців щодня переживають втрати та зміни у житті, важливо вміти слухати один одного й говорити з повагою. Коректне спілкування з особами з інвалідністю, зокрема ветеранами, які повертаються з фронту, – необхідна умова гідного ставлення в суспільстві.

У Тернополі відбулася діалогова платформа «Повага в словах та діях: коректна комунікація з особами з інвалідністю», організована КУТОР «Ветеранський простір». У заході взяли участь фахівці зі супроводу ветеранів і демобілізованих осіб, представників спільнот, установ та організацій, яку опікуються питаннями ветеранів, зокрема й поліцейські Тернопільщини.

Серед учасників – координатор ветеранського простору «Незламні духом» Руслан Пелехатий, співробітники управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області, а також представниця Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Ірина Ніколаєва.

У центрі дискусії – пошук шляхів створення безбар’єрного середовища, де повага, розуміння та правильна комунікація з людьми, які зазнали поранень або втратили здоров’я внаслідок війни, стануть нормою.

«Ми щодня бачимо, як війна змінює життя людей. Кожен, хто повертається з фронту, має знати: тут, у тилу, він не залишиться наодинці зі своїм болем і викликами. Ветеранський простір поліції Тернопільщини «Незламні духом» – це місце довіри, підтримки та єдності», – зазначив Руслан Пелехатий.

Підтримка ветеранів – це не лише соціальний обов’язок, а й запорука нашої єдності та сили.