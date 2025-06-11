Поліцейські Тернопільщини виявили чотирьох водіїв, які проігнорували рішення суду та знову сіли за кермо: їм загрожує кримінальна відповідальність

Правоохоронці задокументували чотири факти умисного невиконання судових рішень щодо позбавлення права керування транспортними засобами. Порушення зафіксували на території Озернянської територіальної громади, у селищі Підволочиськ, Чорткові та Тернополі.

Усі водії раніше були притягнуті до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За рішенням суду вони були позбавлені права керування. Попри це, фігуранти свідомо проігнорували законне рішення та знову сіли за кермо.

За даними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження відповідно до ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України – умисне невиконання вироку, рішення, ухвали або постанови суду.

Поліцейські нагадують: відповідно до законодавства, умисне невиконання судового рішення або перешкоджання його виконанню карається штрафними санкціями або позбавленням волі на строк до трьох років.