Поліцейські спільно з рятувальниками нагадали дітям правила безпеки на воді

Канікули мають бути не лише веселими, а й безпечними — на цьому постійно наголошують працівники поліції під час зустрічей із дітьми.

Цього разу ювенальні поліцейські, співробітники сектору водної поліції та рятувальники провели профілактичний захід для учнів школи №19. Вони обговорили правила поведінки під час відпочинку біля водойм, пояснили школярам, як діяти у надзвичайних ситуаціях, чому не можна купатися у заборонених місцях і що робити, якщо хтось потребує допомоги.

«Потрібно пам’ятати, що купатися слід лише під наглядом дорослих, не пірнати, не штовхатися, стежити одне за одним і не запливати за буйки», — зазначила старша інспекторка сектору ювенальної превенції Тернопільського райуправління поліції Ірина Стефановська.

Серед основних причин нещасних випадків на воді — неналежний нагляд за неповнолітніми та відсутність дорослих під час купання дітей.

Рятувальники продемонстрували школярам роботу водолазів: ознайомили зі спорядженням, розповіли про особливості підводного пошуку й порятунку, а також показали, як усе відбувається на практиці.

Аби запобігти трагедіям на воді, ювенальні поліцейські протягом літа проводитимуть профілактичні заходи серед дітей та їхніх батьків.