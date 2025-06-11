Марійський центр “Зарваниця” запрошує на загальноукраїнську молитву за мир

19-20 липня 2025 року Марійський духовний центр «Зарваниця» запрошує на Загальноукраїнську Прощу.

“Ця знакова подія співпадає з кількома важливими ювілеями: 160-ліття від дня народження праведного митрополита Андрея Шептицького (1865-2025); 30-ліття від початку Всеукраїнських прощ (1995-2025).; 25-ліття освячення малої базиліки Зарваницької Матері Божої (2000-2025).”, – зазначили у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.