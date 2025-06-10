Заснув у компанії — прокинувся без грошей: поліція Тернопільщини викрила злодія

З повідомленням про крадіжку до поліції звернувся житель Зборівської територіальної громади. Потерпілий розповів, що прийшов у гості до знайомих, з якими розпивав алкогольні напої. Згодом він заснув, а коли прокинувся — виявив, що з гаманця зникли 200 доларів

Працівники Зборівського відділення поліції оперативно встановили особу чоловіка, причетного до крадіжки, та його місцеперебування. Ним виявився один з учасників застілля – раніше судимий за майнові злочини 29-річний односелець потерпілого. Після того, як чоловік привласнив гроші, то запросив подругу і разом з нею поїхав до Тернополя витрачати їх. У скоєному фігурант зізнався.

Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.