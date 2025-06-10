За п’ять місяців тернопільські поліцейські склали понад 1400 адмінпротоколів за вчинення домашнього насильства

Упродовж січня–травня 2025 року до територіальних підрозділів поліції Тернопільської області надійшло 2941 заява та повідомлення від громадян про факти правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством.

За результатами перевірок поліцейські склали 1419 адміністративних протоколів за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства). Крім того, відкрито 49 кримінальних проваджень за ст. 126-1 Кримінального кодексу України. З них 41 провадження вже скеровано до суду. Санкція цієї статті передбачає до двох років позбавлення волі.

За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області, на профілактичному обліку перебувають 2279 осіб, які вчинили домашнє насильство. Від початку року правоохоронці винесли 1018 термінових заборонних приписів щодо кривдників. Ці приписи передбачають, зокрема: зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи; заборону на вхід і перебування у місці проживання (перебування) постраждалої особи; заборону будь-яким способом контактувати з постраждалою особою.

Судами Тернопільської області винесено 23 обмежувальні приписи щодо осіб, які вчиняли домашнє насильство, а також 51 рішення про направлення правопорушників на проходження спеціальної програми для кривдників.

Поліцейські нагадують, що постраждалі від домашнього насильства можуть звертатися за допомогою за такими номерами:

– Спецлінія 102.

– Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації — 0 800 500 335 (безкоштовно з мобільного та стаціонарного) або 116 123 (з мобільного).

– Гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству, насильству за ознаками статі та стосовно дітей — 15-47.

– Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги (за підтримки UNFPA): rozirvykolo.org/sluzhby-pidtrymky/mobilna-brygada.