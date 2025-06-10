У Тернополі знову запрацював фонтан на бульварі Вишневецького

Після проведення ремонтних робіт відновив роботу фонтан на бульварі Дмитра Вишневецького. Фахівці КП «Тернопільводоканал» замінили електрокабель у системі водограю.

Таким чином цього сезону в Тернополі функціонують чотири фонтани: на бульварі Вишневецького, на відпочинковій зоні «Циганка», аераційний фонтан на Тернопільському ставі та водограй «Кульбаба» на вулиці В’ячеслава Чорновола.

Вони працюють щоденно з 11:00 до 20:00 за умови сприятливої погоди. Відзначимо, що цьогоріч, як і минулого сезону, в місті запустили обмежену кількість фонтанів. Зекономлені кошти спрямують на підтримку Збройних сил України.