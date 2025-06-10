У Тернополі на бульварі Просвіти, 19 відновили пішохідну частини двору

Працівники підрядних організацій продовжують ремонтні роботи на вулицях міста, прибудинкових територіях та тротуарах.

Сьогодні, 10 червня, під час традиційного ранкового об’їзду міський голова Сергій Надал оглянув виконання ремонтних робіт на бульварі Просвіти, 19, де вже завершено оновлення пішохідної частини двору.

У цьому дворі працівники підрядної організації провели комплекс робіт, зокрема, роботи з демонтажу старих бордюрів і зношеного покриття тротуару, встановлення нових бордюрів, а також мощення тротуару фігурними елементами (плиткою ФЕМ) з пониженими бордюрами.

«Ми перебуваємо у дворі на бульварі Просвіти, 19, де завершено ремонт пішохідної частини. У цьому будинку проживає наш захисник – людина з інвалідністю внаслідок війни, який потребує зручного та безпечного доступу до свого житла. Мешканці давно очікували на ці зміни. Наступний етап – ремонт проїжджої частини, щоб до кінця року повністю оновити двір і забезпечити комфортний заїзд та виїзд транспорту та паркування», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Також у Тернополі активно продовжуються роботи з відновлення дорожньої інфраструктури. Зокрема, на вулиці Руській проводиться демонтаж бордюрів, влаштування корита та щебенево-піщаної суміші (ЩПС) основи під бордюр. На вулицях Білецькій та Северина Наливайка триває підготовка ремонтних карт (фреза мала) після чого буде влаштовано асфальтобетонне покриття. У дворі на проспекті Степана Бандери, 80 облаштовують корито проїжджої частини та основу під підпірну стінку.