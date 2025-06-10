Пенсіонер впав майже з триметрової висоти

У важкому стані до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Копичинецької громади. Дві доби медики боролися за життя 77-річного чоловіка. Проте врятувати його не вдалося.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Чортківського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що травми пенсіонер отримав на власному господарстві. Він, обрізаючи дерева, не втримався та впав з триметрової висоти.

Швидку викликала його дружина. За даним фактом відкрите кримінальне відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.