Паломниця Почаївської Лаври публічно заперечувала збройну агресію росії

До 1,5 року обмеження волі засуджено жительку Дніпра, яка на Тернопільщині публічно заперечувала збройну агресію росії.

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури жительку Дніпра визнано винуватою у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Дніпровський районний суд призначив їй покарання у виді 1,5 року обмеження волі.

Дніпровський апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Прокурори довели у суді, що 57-річна жителька Дніпра, яка перебувала на Тернопільщині як паломниця, розповсюджувала у мережі інтернет наративи кремлівської пропаганди про необхідність підтримки українцями дій держави-агресора та обґрунтованість окупації росією частини території нашої держави.

Жінка поширювала дописи екскерівника забороненої в Україні партії «Держава», а також колишнього посадовця окупаційної адміністрації Херсонщини Кирила Стремоусова.

У цих дописах прокремлівські пропагандисти переконували читачів, що збройна агресія росії це «громадянська війна», лідери терористичних угруповань «лнр» та «днр» – «герої», а бійці Сил оборони України – «нацистські поганці».

Дніпровський апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Рішення суду набрало законної сили.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.