На Тернопільщині стартував набір поліцейських офіцерів громади

Мета безпекового проєкту – забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером, який не лише працюватиме на її території, а й житиме там.

З 9 червня 2025 року розпочато набір на вакантні посади поліцейських офіцерів у восьми громадах Тернопільської області.

Подати анкету для участі у конкурсі можна до 20 червня за покликанням: https://bit.ly/4bEQThG.

Громади, до яких триває набір:

Бережанська територіальна громада – 1 посада;

Борщівська територіальна громада – 1 посада;

Зборівська територіальна громада – 1 посада;

Гримайлівська територіальна громада – 1 посада;

Кременецька територіальна громада – 1 посада;

Почаївська територіальна громада – 1 посада;

Лановецька територіальна громада – 1 посада;

Білобожницька територіальна громада – 1 посада.

Головне завдання поліцейського офіцера громади – орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт із мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень.

Серед усіх, хто заповнить анкету, проведуть три етапи відбору. На першому – тестуванні – оцінюватимуть загальні навички кандидатів (рівень логічного та аналітичного мислення), знання законодавства. Також кандидати пройдуть тест на інтегративність. На другому – спеціальна комісія з представників НПУ та представників громад проведе з кандидатами особисті інтерв’ю. На третьому – дослідження на поліграфі.

Питання щодо проєкту та етапів відбору можна поставити за номером гарячої лінії +38 044 256 13 79.