Керували авто в нетверезому стані та пропонували неправомірну вигоду: слідчі поліції розпочали кримінальні провадження

Поліцейські Тернопільщини продовжують фіксувати факти грубого порушення правил дорожнього руху, пов’язані з керуванням транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння. Окрім загрози життю та здоров’ю учасників дорожнього руху, деякі водії намагаються уникнути відповідальності шляхом пропозиції неправомірної вигоди. Правоохоронці задокументували два такі випадки.

У селі Петриків 45-річна жителька Тернополя, керуючи автомобілем, допустила зіткнення з припаркованим транспортним засобом. Під час реагування на дорожньо-транспортну пригоду інспектори СРПП помітили у водійки явні ознаки алкогольного сп’яніння. Їй запропонували пройти тест. Результат алкотестера Drager підтвердив – понад 3 проміле.

Під час складання адміністративних матеріалів порушниця запропонувала поліцейським неправомірну вигоду в розмірі 15 000 гривень за «вирішення питання на місці». Інспектори попередили її про кримінальну відповідальність за такі дії та викликали на місце події слідчо-оперативну групу відділення поліції №1 (м. Тернопіль).

Ще один випадок стався в одному із сіл Тернопільського району. 37-річний чоловік, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, намагався уникнути покарання, запропонувавши працівникам поліції 9000 гривень неправомірної вигоди.

За обома фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження відповідно до частини 1 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.

Крім того, на фігурантів інспектори склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) та за інші порушення у сфері безпеки дорожнього руху.