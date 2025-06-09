У Тернополі нагородили обдарованих школярів

У Тернополі відбулося вручення обласної премії «Гордість і надія Тернопілля». Це – щорічна відзнака для обдарованої молоді. Цього року лауреатами стали 29 учнів, серед яких семеро – учні тернопільських шкіл.

Усі нагороджені є слухачами Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України та представляють навчальні заклади міста.

У номінації «Винахідник і раціоналізатор» (премія імені Олександра Смакули) відзначені:

Софія Юрків, учениця 11 класу СШ №3 з поглибленим вивченням іноземних мов;

Матвій Співак та Марко Лаврін, учні 11 класу Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія імені Івана Франка»;

у номінації «Біологія і хімія» (премія імені Івана Горбачевського):

Олексій Долинний, учень 11 класу ЗОШ №23;

у номінації «Екологія» (премія імені Івана Верхратського):

Анастасія Романів, учениця 11 класу ЗОШ №10;

у номінації «Географія» (премія імені Степана Рудницького):

Вікторія Грухіна, учениця 11 класу ліцею «Українська гімназія імені Івана Франка»;

у номінації «Математика та інформатика» (премія імені Миколи Чайківського):

Мар’яна Дюлай, учениця 10 класу Тернопільського класичного ліцею.

Вітаємо тернопільських школярів, які щороку підтверджують високий рівень підготовки та жагу до знань.