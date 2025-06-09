Шість травмованих за три дні: поліцейські встановлюють причини автопригод

Упродовж 6-8 червня на дорогах Тернополя та області працівники поліції зареєстрували п’ять автопригод. До лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапили шестеро осіб.

Шостого червня близько 21:30 водій автомобіля Volkswagen Vento не впорався з керуванням, злетів з дороги й після цього транспорт перекинувся. Аварія трапилася на автодорозі Підволочиськ-Супранівка. Бригада екстреної медичної допомоги до нейрохірургічного відділення доправила 54-річного кермувальника, а до травматології – його пасажира. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю та затримали відповідно до частини 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Того ж дня близько 22:00 жителька Скориківської територіальної громади, керуючи мотоциклом, здійснила наїзд на односелицю. Потерпіла звернулася до лікарні.

У суботу, 7 червня, дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими зареєстрували працівники Тернопільського райуправління поліції на проспекті Степана Бандери. У ході перевірки з’ясувалося, що водій автомобіля Honda CR-V, здійснюючи маневр повороту, допустив зіткнення з мотоциклом Yamaha R-6. У результаті удару кермувальника мототранспорту із численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Чергова автопригода з травмованими трапилася 8 червня у Борщові. Близько 16:00 водій мотоцикла Honda, рухаючись вулицею Бандери, допустив зіткнення з автомобілем Skoda. До медзакладу потрапив мотоцикліст.

У результаті ДТП, яка трапилася на Кременеччині в селі Кімната близько 21:00, тілесні ушкодження отримав неповнолітній. Потерпілий, керуючи скутером Honda Dio, врізався у припарковане на узбіччі дороги авто Volkswagen Touran. Чотирнадцятирічного скутериста доправили до лікарні.

У всіх кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автотрощ з’ясовують слідчі поліції.