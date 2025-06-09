Псевдопосередник видурив у жінки 265 тисяч гривень за неіснуюче авто: слідчі поліції відкрили кримінальне провадження

Правоохоронці Тернопільщини вкотре застерігають громадян: будьте пильні при купівлі товарів, особливо дорогих, через інтернет або за допомогою малознайомих осіб.
До працівників Тернопільського районного управління поліції звернулася 40-річна місцева мешканка. За її словами, невідомий чоловік, представившись посередником, запропонував допомогу в купівлі, розмитненні та доставленні на територію України автомобіля.
Зловмисник поступово почав вимагати перерахування коштів: спочатку – як передоплату за транспортний засіб, згодом – за його розмитнення, перевезення та логістичні послуги. У результаті потерпіла переказала на вказані банківські рахунки понад 265 000 гривень.
Після цього так званий «посередник» зник – перестав виходити на зв’язок, а сторінка з оголошенням була видалена. Автомобіля жінка так і не отримала.
За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи зловмисника та притягнення його до відповідальності.
Працівники поліції нагадують:
Не переказуйте передоплату незнайомим людям;
Перевіряйте документи, сайти, відгуки про продавця;
Уникайте співпраці з посередниками без підтверджених ліцензій чи контактної інформації;
Будьте обережні з «надто вигідними» пропозиціями.
Пам’ятайте: обачність – найкраща профілактика шахрайства. Не дайте себе ошукати!
Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.