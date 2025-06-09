Кременецькі поліцейські викрили чоловіка, який обікрав жительку Шумської громади

Фігуранту загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

До Кременецького районного відділу поліції із заявою про крадіжку звернулася 60-річна мешканка Шумської громади. Зі слів потерпілої, невідома особа викрала з її будинку 15 000 гривень, які зберігалися у гаманці.

Поліцейські встановили, що до злочину причетний 45-річний житель одного з сіл Кременецького району. Відомо, що напередодні зловмисник тривалий час гостював у потерпілої. У день крадіжки жінка попросила чоловіка допомогти їй по господарству. Коли вона на деякий час відволіклася, фігурант скористався нагодою та викрав кошти.

Частину викрадених грошей злодій встиг витратити, решту правоохоронці вилучили.

За фактом майнового злочину слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Триває досудове розслідування.