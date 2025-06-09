858 млн грн військового збору за 5 місяців: платники Тернопільщини підтримують армію

Упродовж січня-травня Тернопільщина спрямувала до державного бюджету 858,1 млн грн військового збору. Це майже на 79 мільйонів більше, ніж очікувалося. Для порівняння: у січні-травні минулого року область сплатила 216,3 млн грн, тож зростання суттєве – у чотири рази.

Такий результат став можливим насамперед завдяки змінам у законодавстві. Відтепер військовий збір сплачують усі фізичні особи-підприємці, незалежно від групи чи системи оподаткування. Окрім того, ставка збору зросла з 1,5% до 5%.

Кошти від сплати військового збору повністю спрямовуються на підтримку сектору безпеки й оборони. Тож, коли бізнес і громадяни чесно сплачують податки, вони не просто дотримуються закону, вони беруть участь у зміцненні обороноздатності країни. Така фінансова підтримка Збройних Сил України – це внесок у спільну перемогу.