У «е-Тернопіль» можна оплачувати штрафи за паркування

Функціонал «Штрафи» у мобільному додатку «е-Тернопіль» активно використовується водіями міста. Від початку впровадження цього сервісу через додаток було сплачено майже 1500 штрафів.

Цей інструмент дозволяє мешканцям Тернополя оперативно отримувати інформацію про наявність штрафів, уникати додаткових нарахувань та своєчасно здійснювати оплату.

Авторизовані користувачі мають доступ до розширеного функціоналу:

автоматичне відображення інформації про штрафи біля кожного доданого номерного знаку;

деталізація кожного порушення: дата, час, адреса, марка транспортного засобу, фотофіксація;

можливість сплатити штраф онлайн та відстежити статус штрафу.

У випадку, якщо штраф уже передано до Державної виконавчої служби, у додатку з’являється повідомлення про недоступність онлайн-оплати та вказуються контакти муніципальної інспекції для отримання подальших інструкцій.