Після фронту — у громаду: Нацполіція та партнери допомагають ветеранам адаптуватися до сьогодення

Повернення ветеранів і ветеранок з війни — це виклик не лише для кожної громади, а й для держави загалом. Це шанс об’єднати зусилля для підтримки тих, хто боронив країну, і допомогти їм адаптуватися до мирного життя. Тому адаптація захисників до умов сьогодення — одне з ключових завдань сучасного суспільства.

“Тернопільщина – одна із флагманів по Україні, яка започаткувала роботу із ветеранами. Спільно з колегами із центру зайнятості облаштували робочі місця для людей з інвалідністю, – розповідає начальник управління дотримання прав людини Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України Володимир Захаренко. – На території нашої держави в головних управліннях нацполіції вводяться посади помічників начальників головних управлінь з питань ветеранів”.

Національна поліція України, Українська фундація правової допомоги та Міжнародний фонд «Відродження» роблять усе можливе, аби підтримувати ветеранів на місцях, співпрацюють з ветеранськими організаціями, а також — навчають спілкуватися з людьми, які повернулися з війни.

Ветеранський простір «Незламні духом» спільно з психологами УКЗ ГУНП в Тернопільській області співпрацює та допомагає не лише працівникам системи МВС, але й бійцям ЗСУ та інших формувань, які з тими чи іншими травмами повернулися додому.

“Ми своїми діями та зусиллями повинні думати та допомагати зробити їхнє життя простішим, – стверджує координатор ветеранського простору «Незламні духом» Руслан Пелехатий. – Ми повинні дбати, аби вони не замикалися в собі, аби виходили в суспільство, щоб були активні. І спільно разом ми це все зможемо”.

У Тернополі презентували перші результати виконаної роботи, обговорили основні проблеми, з якими стикаються як ветерани ЗСУ, так і поліцейські спецпідрозділів, які повернулися із зони ведення бойових дій.

Проблемні питання, – каже директор Всеукраїнської благодійної організації «Українська фундація правової допомоги» Микола Сіома, – які виникають у ветеранів на місцях, повинні бути вирішені та проговорені. І ми сьогодні на рівні керівництва Нацполіції домовилися, що створюємо робочу групу до якої залучатимемо провідних адвокатів, щоб збирати правові питання і все акумулюватимемо на одному з ресурсів Нацполіції офіційно”.

Підтримка, навчання, налагодження комунікації та розвиток довіри – це основа будь-якої співпраці. Сьогодні суспільство повинне змінюватися і робити усе можливе, аби залучати ветеранів до життя громад як лідерів, як партнерів, як тих, хто готовий розвивати країну й після фронту.