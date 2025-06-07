У Тернополі обмежено рух великовагового транспорту у спекотні дні з 10:00 год по 22:00 год

З 6 червня у Тернополі впроваджено обмеження на рух великовагових транспортних засобів вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. Це обмеження діятиме з 10:00 до 22:00 год у дні, коли температура повітря перевищує 28°C.

Обмеження діятиме протягом усього літнього періоду і поширюється на ключові вулиці міста, зокрема Степана Будного, Об’їзну, Тараса Протасевича, 15 Квітня, Микулинецьку та інші. Важливо зазначити, що заборона не розповсюджується на транспортні засоби, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, а також на транспорт, що задіяний до виконання робіт із запобігання або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та перевезення вантажів військового призначення) в межах вулиць: Степана Будного, Об’їзної, Тараса Протасевича, 15 Квітня, Микулинецької та інших вулиць м. Тернополя, за умови температури зовнішнього повітря вище 28°C.

Мета введених обмежень – збереження вулично-дорожньої мережі міста, яка може зазнавати значних пошкоджень внаслідок впливу високих температур і важкого транспорту. Для інформування водіїв на автомобільних дорогах загального користування встановлено відповідні дорожні знаки.

Додамо, у спекотну погоду у Тернополі традиційно працює поливальна техніка, що дозволяє забезпечувати належне утримання об’єктів шляхо-мостового господарства.