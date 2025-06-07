У Тернополі на Театральному майдані працює мобільна FPV-школа Третьої штурмової бригади

У самому серці міста, на Театральному майдані, розгорнулася мобільна FPV-школа від ветеранів Третьої штурмової бригади. Це не просто автобус – це сучасний навчальний центр на колесах, створений для підготовки бойових пілотів ударних дронів у реальних умовах. Проєкт реалізовується школою KillHouse.academy в рамках масштабного туру містами України.

FPV-автобус уже прибув до Тернополя і відкритий для всіх охочих. Кожен може завітати та спробувати політати на симуляторах просто зараз. Основна навчальна програма стартує 9 червня і триватиме 6 днів. Заняття проходитимуть у дві зміни: денна з 13:00 до 16:00 год та вечірня з 17:00 до 20:00 год.

Протягом курсу учасники опановуватимуть не лише пілотування FPV-дронів, але й підготовку дронів до виконання бойових завдань, налаштування плат ініціації, тактичне орієнтування та ефективне використання дронів проти замаскованих і рухомих цілей. Після складання іспиту на симуляторі, студенти зможуть спробувати керування справжніми 7-дюймовими FPV-дронами.

Після завершення курсу кожен учасник отримає сертифікат, цінні практичні навички та впевненість у власних силах.