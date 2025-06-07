Добрі справи разом: поліцейські та благодійники підтримують дітей

Кожна дитина заслуговує на підтримку, турботу та віру в краще майбутнє. Офіцери служби освітньої безпеки докладають зусиль, аби допомогти тим, хто цього потребує найбільше. Їхнє завдання – не лише забезпечувати порядок у навчальних закладах, а й бути опорою для дітей із родин, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Цього разу, за підтримки благодійного фонду «Фундація відкритих дверей», правоохоронці організували черговий доброчинний захід. Декілька родин отримали необхідні продуктові набори. А діти – велосипеди, які стали для них справжнім святом і можливістю відчути радість дитинства попри всі труднощі.

Не залишили без уваги й школярів Великоберезовицького ліцею. У навчальний заклад передали парти та крісла, аби діти могли здобувати знання у комфортних умовах.

У складний для країни час взаємодія поліцейських, волонтерів і освітян демонструє просту, але важливу істину: разом ми можемо змінити життя дітей на краще. І саме в єдності – наша сила.