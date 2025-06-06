Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 10 людей: поліція Тернопільщини документує чергову атаку рф

У п’ятницю, 6 червня, близько третьої години ночі росіяни атакували місто Тернопіль та область ударними безпілотниками і ракетами. Внаслідок вибухів у різних мікрорайонах обласного центру спалахнули пожежі. Наразі відомо про десятьох поранених місцевих мешканців, п’ятеро з них — працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок влучань пошкоджень зазнали об’єкти промислової та критичної інфраструктури. Масштаби руйнувань уточнюються.

На місцях ворожих ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції, патрульні поліцейські, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС та медики. Правоохоронці документують наслідки обстрілів, фіксують пошкодження, збирають речові докази.

Поліцейські закликають жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги, залишатися в укриттях до відбою сигналу “Повітряна тривога”.