У Тернополі відбудеться масштабний забіг MHP Run4Victory на підтримку воїнів 44 ОАБр

Завтра, 7 червня, у Тернополі відбудеться благодійний забіг MHP Run4Victory Напівмарафон на підтримку 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

Подія в Тернополі продовжує серію забігів Run4Victory, що цьогоріч проходять у Києві, Тернополі, Луцьку та Вінниці під гаслом: “Біжимо за тих, хто бореться. Пам’ятаємо тих, хто віддав життя”. Благодійні забіги в різних містах України ініціює компанія МХП спільно зі стратегічним партнером – Благодійним фондом «МХП-Громаді». Усі зібрані кошти підуть на підтримку місцевих військових частин.

Нагадаємо, минулого року в межах серії забігів Run4Victory, що пройшли у Тернополі, Вінниці, Черкасах, Ладижині та Києві, вдалося зібрати 2,5 млн грн на підтримку місцевих військових частин.

Місце проведення: Тернопіль, Театральний майдан

Дата, час: 7 червня 2025 року, офіційне відкриття о 8:45

Дистанції:

21 км, 10 км, 5 км, 2 км

Інклюзивний забіг “Люди-Титани” (2 км)

Дитячі забіги: 500 м і 100 м

Онлайн-забіг

Під час забігу пройде аукціон для учасників і вболівальників. Будуть розіграні лоти від 44 артбригади:

бригадний прапор

тубус (контейнер для модульного порохового заряду)

плакетка бригади

Також усі охочі за донат зможуть взяти участь у безпрограшній лотереї на 1000 лотів. Усі благодійні внески також підуть на підтримку 44 артбригади.

Приєднуйтесь!

Приходьте вболівати і брати участь в аукціоні та лотереї.

Разом до перемоги!

Нагадаємо, у зв’язку з проведенням благодійного спортивного заходу «MHP Run4Victory Тернопіль півмарафон», 7 червня 2025 року в центрі міста буде тимчасово обмежено рух транспорту.