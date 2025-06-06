У Тернополі після нічної атаки відбулося засідання комісії ТЕБ та НС: мешканцям із пошкодженим майном надається допомога

У Тернополі після нічної ворожої атаки відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). На засіданні заслухали оперативну інформацію від представників усіх екстрених служб — ДСНС, правоохоронних органів, а також представників об’єктів критичної інфраструктури міста.

Зранку на місцях, що постраждали, працює спеціальна комісія з питань обстеження об’єктів пошкодженого майна. Її завдання — фіксація ступеня пошкоджень, фотофіксація та складання відповідних актів. Одночасно працюють комунальні служби, які допомагають з ліквідацією наслідків обстрілів, прибирають уламки та вивозять сміття.

Для оперативної ліквідації наслідків мешканцям надається скло та ПВХ-плівка для тимчасового закриття пошкоджених віконних блоків. Міський голова Сергій Надала також висловлює вдячність за надану підтримку благодійному фонду «РОКАДА», який уже не вперше долучається до допомоги громаді та забезпечує постраждалих ПВХ-плівкою.

Комісія ухвалила рішення про відновлення місць загального користування в постраждалих багатоквартирних будинках за кошти бюджету громади. Щодо постраждалих квартир — ведеться робота з благодійними фондами для залучення фінансової допомоги. У разі відсутності фінансування з боку благодійних організацій, часткову компенсацію на відновлення постраждалих квартир буде виділено з бюджету громади.

Алгоритм дій для мешканців, чиє майно постраждало внаслідок атаки:

Зателефонувати до поліції за номером 102, зафіксувати факт пошкодження та подати заяву.

Подати заявку на державну компенсацію через застосунок «Дія», де обрати: Сервіси – є-Відновлення -Повідомити про пошкоджене майно.

Повідомити про випадок на гарячі лінії Тернопільської міської ради: 0800 303 522, 15 80, 38 (067) 447 29 19.

Після звернення на місце приїде спеціальна комісія, яка зафіксує пошкодження, проведе фотофіксацію та складе відповідний акт.