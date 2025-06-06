Поліцейські Чортківщини розшукують водія, який після автопригоди втік

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 5 червня в Чорткові. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

У ході перевірки стало відомо, що водій невстановленого автомобіля близько 11:30 на вулиці Олеся Гончара допустив наїзд на велосипедистку. Після ДТП він не зупинився, а втік. 72-річну потерпілу з тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні.

Працівники Чортківського райвідділу поліції встановлюють особу водія, причетного до автопригоди, та перевіряють відео з камер спостереження.

Поліцейські просять відгукнутися свідків події, а також водіїв, чиї автомобілі були обладнані відеореєстраторами та могли зафіксувати момент ДТП. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може бути корисною для слідства — зверніться на спецлінію “102”.