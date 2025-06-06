Під час нічного обстрілу Тернополя травми отримали начальник ДСНС та заступник голови ТОВА

Сьогодні, 6 червня росіяни масово обстріляли Тернопіль та околиці.

Внаслідок обстрілу, 10 осіб отримали поранення, з них 5 рятувальників.

Міський голова Тернополя Сергій Надал відвідав поранених у лікарні.

Серед тих, хто лежить у лікарні внаслідок обстрілів опинився і заступник голови Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух, який чотири місяці працює на цій посаді.

За словами свідків події, Тарас Пастух допомагав рятувальникам долати наслідки, але сам отримав численні травми.

Тарас Пастух перебуває у Тернопільській лікарні з опіками.

За словами свідків, вибухнула вантажівка з балонами.

Під час вибуху постраждав також і новий начальник ДСНС України у Тернопільській області – Ігор Михальчук, який тільки чотири дні тому, як очолив відомство.