“Оформляв харчі для бійців, які не перебували на службі”: посадовцю Тернопільського ТЦК повідомили про підозру

Співробітники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю Тернопільського обласного тТЦК та СП за фактом службової недбалості.

Як відомо, підозрюваний у травні-липні 2022 року виконував обов’язки начальника продовольчого забезпечення. Він оформляв накладні на видачу харчів військовослужбовцям, які фактично не перебували на службі.

“Унаслідок таких дій було безпідставно видано продовольство для понад трьох тисяч людей. Державі завдано збитків на суму майже 320 тисяч гривень. Через недбалість посадовця частина продуктів опинилася на смітнику, замість того, щоб потрапити до захисників, які дійсно потребували їх”, — йдеться у повідомленні.

Дії військовослужбовця кваліфікували за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило істотну шкоду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.