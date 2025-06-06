Міський голова Сергій Надал передав три квадрокоптери DJI Matrice 4T для бійців 83-го батальйону

Тернопільська міська рада продовжує надавати системну підтримку військовим, які виконують бойові завдання на передовій. Так, днями міський голова Тернополя Сергій Надал передав три сучасні квадрокоптери DJI Matrice 4T військовослужбовцям 83-го окремого батальйону територіальної оборони.

«Маємо можливість передати для наших захисників з 83 окремого батальйону, які героїчно боронять нашу державу на сході країни, ці сучасні квадрокоптери. Вони є вкрай необхідні не лише для того, щоб нищити окупантів, а й допомагають зберегти життя наших воїнів. Дякуємо за захист. Дякуємо за мужність. Нехай ця техніка добре служать і допомагає», – зазначив Сергій Надал під час передачі.

Військові висловили подяку громаді Тернополя за підтримку, підкреслюючи, що така допомога є важливою для спільної перемоги.