Бережанські поліцейські затримали жителя громади за крадіжку

За вчинене фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

До співробітників відділу поліції №1 м. Бережани надійшло повідомлення від продавчині місцевого магазину про крадіжку. Жінка розповіла, що з її робочого місця зник мобільний телефон, який вона залишила на підвіконні.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до крадіжки. Ним виявився 38-річний житель Бережанської громади, який уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Фігуранта затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Триває досудове розслідування.