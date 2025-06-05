За розпалювання релігійної ворожнечі житель Тернопільщини відповідатиме у суді

Розпалювання релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 161 ККУ) інкримінують слідчі ГУНП в Тернопільській області жителю Кременецького району.

Правоохоронці встановили, що 63-річний чоловік упродовж тривалого часу шляхом розміщення відеозаписів у соціальних мережах, провокував конфлікти. У ході досудового розслідування стало відомо, що фігурант негативно відгукувався про реформи, які відбуваються у релігійній сфері, активно критикував розміщення у храмах та на іконах тризубу, неодноразово принижував офіційну державну символіку та розпалював ворожнечу і ненависть між вірянами різних конфесій.

Слідчі поліції встановили, що, коли та як розповсюджував підозрюваний і, зібравши достатньо доказів, скерували кримінальне провадження до суду. За скоєне жителю Кременеччини може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.