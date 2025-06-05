З Тернопільської громади передали мікроавтобус для потреб військових

Тернопіль продовжує підтримувати українську армію, і тому ще один транспортний засіб вирушив до захисників. Зокрема, Військовій службі правопорядку передали мікроавтобус, придбаний без залучення бюджетних коштів.

Під час передачі авто міський голова Сергій Надал наголосив: «Сьогодні маємо можливість передати мікроавтобус на потреби одного із підрозділів, які беруть участь у захисті нашої держави. Дякую всім, хто долучилися до придбання авто. Окрема вдячність благодійному фонду «Колеса Перемоги» і особисто його керівнику Ярославу Колодію, які допомогли знайти, привезти, відремонтувати і підготувати до належної експлуатації транспорт. Нехай авто добре служить, допомагає виконувати завдання, зберігає життя і здоров’я».

Мікроавтобус – це ще один внесок у зміцнення мобільності підрозділів на передовій. Дякуємо кожному, хто продовжує підтримувати українських військових.

Довідка. Благодійний фонд «Колеса Перемоги» допомагає ЗСУ з 2014 року. У фокусі його діяльності – забезпечення армії транспортними засобами: від пікапів і всюдиходів до евакуаційних машин і військових вантажівок. У команді волонтерів – партнери та донори з України, США, Великої Британії та Австралії.