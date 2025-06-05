Витягнув гаманець із сумки: поліцейські Тернополя затримала 54-річного крадія

Про крадіжку грошей на спецлінію поліції заявила тернополянка 1998 року народження. Жінка повідомила, що 4 червня близько 13:00 невідома особа шляхом вільного доступу витягнула із сумки гаманець з грошима. Сума збитків – 4800 гривень.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що злочин трапився в одному із закладів громадського харчування.

Проведеними заходами працівники кримінальної поліції встановили особу підозрюваного. Це – раніше судимий 54-річний житель обласного центру. Він у скоєному зізнався. Його затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.