Виконавчий комітет Тернополя спрямував для захисників обладнання на суму понад 3,4 млн грн

Тернопільська міська рада передасть на баланс військових частин матеріальні цінності на загальну суму 3 418 682 гривень. Відповідне рішення ухвалено 4 червня на засіданні виконавчого комітету.

Зокрема, з балансу Тернопільської міської ради на баланс військових частин буде передано:

64 квадрокоптери FPV «SKYPULSE 10» 2,5W на загальну вартість 989 997 грн;

три квадрокоптери DJI MATRICE 4T на загальну вартість 598 365 грн;

три квадрокоптери DJI Mavic 3 Enterprise на загальну вартість 368 820 грн;

причіп-контейнеровоз (причіп-платформа) вартістю 455 000 грн;

п’ять засобів радіоелектронної боротьби 9П на загальну вартість 1 006 500 грн.