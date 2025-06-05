Шахраї атакуть бізнес: податкова виявила нову схему

Головне управління ДПС у Тернопільській області спільно із Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС попереджають платників податків про нові випадки шахрайства. Невідомі особи надсилають повідомлення платникам на електронні поштові адреси або у популярні месенджери, представляючись керівником управління податкового аудиту, та просять терміново зателефонувати за конкретним номером, а під час розмови вимагають перерахування коштів за нібито «лояльне» ставлення під час планової перевірки.
Наголошуємо, що:
– податкова служба не має жодного стосунку до таких дій;
– усі перевірки проводяться виключно відповідно до Податкового кодексу України.
Просимо бути пильними. У випадку отримання подібних звернень радимо:
– не вступати в контакт із шахраями;
– фіксувати факти (зберігати повідомлення, номер телефону);
– негайно звертатись до правоохоронних органів.
Разом захистимо бізнес від шахрайства!