Шахраї атакуть бізнес: податкова виявила нову схему

Головне управління ДПС у Тернопільській області спільно із Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС попереджають платників податків про нові випадки шахрайства. Невідомі особи надсилають повідомлення платникам на електронні поштові адреси або у популярні месенджери, представляючись керівником управління податкового аудиту, та просять терміново зателефонувати за конкретним номером, а під час розмови вимагають перерахування коштів за нібито «лояльне» ставлення під час планової перевірки.

Наголошуємо, що:

– податкова служба не має жодного стосунку до таких дій;

– усі перевірки проводяться виключно відповідно до Податкового кодексу України.

Просимо бути пильними. У випадку отримання подібних звернень радимо:

– не вступати в контакт із шахраями;

– фіксувати факти (зберігати повідомлення, номер телефону);

– негайно звертатись до правоохоронних органів.

Разом захистимо бізнес від шахрайства!