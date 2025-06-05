Поліцейські зустрілися з представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області Олександром Криницьким

У заході взяли участь інспектори з дотримання прав людини, які в підрозділах поліції Тернопільщини відповідають за реалізацію правозахисних стандартів.

Під час зустрічі проаналізували найпоширеніші випадки порушень прав людини в діяльності поліції та обговорили практичні шляхи їх уникнення. Особливу увагу приділили необхідності налагодження ефективної комунікації між правоохоронними органами, Офісом Уповноваженого з прав людини та громадськістю для своєчасного реагування на проблеми й запобігання порушенням у майбутньому.

Окремо розглянули механізми внутрішнього контролю та роль системи Custody Records, яка забезпечує прозорий облік дій поліцейських щодо затриманих осіб і мінімізує ризики порушень прав людини.

Учасники зустрічі наголосили на важливості безперервного професійного розвитку працівників поліції у сфері дотримання прав людини, зокрема через тематичні тренінги, освітні програми та обмін досвідом.