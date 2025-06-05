Перед початком купального сезону в Тернополі провели очищення акваторії біля пляжу «Циганка»

Завершуються роботи з підготовки до літнього купального сезону акваторії Тернопільського ставу в межах міського пляжу «Циганка».

За зверненням КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернопіль» водолази аварійного-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області роблять все необхідне, щоб водойма стала безпечною та придатною для купання. Зокрема, вони провели обстеження дна ставу, очистили його від сміття та сторонніх предметів, а також визначили буйками ту частину, яка відведена для купання людей.

Нагадаємо, купальний сезон у Тернополі стартує 11 червня.