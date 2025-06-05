На Тернопільщині судитимуть чоловіка за неправдиві повідомлення про замінування держустанов

Слідчі Тернопільського районного управління поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За вчинене обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Протягом одного дня на спецлінію «101» надійшло три повідомлення про закладення вибухових пристроїв у різних державних установах Тернополя.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та співробітники інших профільних підрозділів. У результаті ретельного обстеження будівель і прилеглих територій вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу зловмисника, який надав неправдиву інформацію про замінування. Ним виявився 35-річний житель Тернополя. У 2024 році він уже був засуджений за аналогічний злочин. Тоді суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком один рік.

Слідчі Тернопільського районного управління поліції повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передано на розгляд суду. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська окружна прокуратура.