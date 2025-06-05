Літо, канікули й безпека: поліцейські навчають дітей, як уникнути небезпеки під час відпочинку

Літні канікули – час сонця, вражень і пригод. Але навіть у період відпочинку не варто забувати: безпека – понад усе. Саме про це нагадали правоохоронці, які долучилися до проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військо-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

До заходу приєдналися працівники ювенальної превенції, поліцейський офіцер громади, кінологи та патрульні. Разом із ними учасники вчилися, як уникати небезпек і правильно діяти в критичних ситуаціях.

Кожен охочий міг посидіти в службовому авто, увімкнути проблискові маячки та сирену, відчути себе справжнім захисником правопорядку. Діти також приміряли спеціальне спорядження правоохоронців – бронежилет і каску, дізналися більше про особливості поліцейської роботи.

Чотирилапі напарники кінологів демонстрували слухняність та навички пошуку. Школярі дивилися із захопленням, розуміючи: за кожним трюком – довга і наполеглива підготовка.

Та за всім цим стояла головна мета – нагадати про правила безпечної поведінки під час літніх канікул. В умовах війни, коли навіть відносно спокійні регіони можуть стати небезпечними, такі зустрічі важливі.

Правоохоронці наголошували: жодна пригода не варта ризику. Не чіпати підозрілих предметів, не гуляти у покинутих місцях, знати, як діяти під час повітряної тривоги – знання, що сьогодні рятують.

Турбота про безпеку дітей – це не лише обов’язок поліцейських, а й спільна справа дорослих. Нехай літо буде теплим, веселим і головне – безпечним!